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NY外為：加ドル買い一服、原油価格が高値から反落、米がベネズエラ石油制裁緩和との報

2023年10月17日 00:51

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記事提供元：フィスコ

*00:51JST NY外為：加ドル買い一服、原油価格が高値から反落、米がベネズエラ石油制裁緩和との報
NY外為市場で原油価格の反落に連れカナダドル買いが一段落した。ドル・カナダは原油高に連れ朝方1.3612カナダドルへ下落後、1.3638カナダドルへ反発。カナダ円は109円98銭まで上昇後、109円84銭で伸び悩んだ。

NY原油先物は88.33ドルまで上昇後、86.32ドルへ反落。バイデン米政権がベネズエラと同国石油を巡る制裁緩和で合意したとの報道で買いが後退した。《KY》

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