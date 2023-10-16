関連記事
グッピーズ ストップ高買い気配、26年8月期の営業利益目標19億円、今期予想は34.6％増の8.79億円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:08JST <5127> グッピーズ 2799 カ -
ストップ高買い気配。26年8月期の営業利益目標を19.00億円とする中期経営計画を発表している。将来的に歯科医院向けインフラサービスの一括提供を行うプラットフォーマーを目指す。また、ヘルスケア事業を25年8月期に黒字化させる。24年8月期の営業利益予想は前期比34.6％増の8.79億円。人材サービス事業で地方都市への浸透率を向上させるほか、健康アプリの顧客拡大などに努める。23年8月期の営業利益は39.0％増の6.53億円だった。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ラストワンマイル 一時ストップ高、新たに株主優待制度を導入、24年8月期の営業利益予想は51.4％増／新興市場スナップショット 10/16 09:48
- TWOST 大幅に反発、24年8月期の営業利益予想40.7％増、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット 10/16 09:39
- 新興市場見通し：ボラティリティーの高い展開か、IPOは1社 10/14 14:51
- ネットスターズ 一時ストップ高、藤田観光にホテル向け決済プラットフォーム提供、11月から本格導入／新興市場スナップショット 10/13 13:57
- ｉｓｐａｃｅ 大幅に続伸、下げ過ぎ感から買い戻し、東証グロースCoreの構成銘柄に選定／新興市場スナップショット 10/13 12:47