グッピーズ　ストップ高買い気配、26年8月期の営業利益目標19億円、今期予想は34.6％増の8.79億円／新興市場スナップショット

*10:08JST <5127> グッピーズ 2799 カ -



ストップ高買い気配。26年8月期の営業利益目標を19.00億円とする中期経営計画を発表している。将来的に歯科医院向けインフラサービスの一括提供を行うプラットフォーマーを目指す。また、ヘルスケア事業を25年8月期に黒字化させる。24年8月期の営業利益予想は前期比34.6％増の8.79億円。人材サービス事業で地方都市への浸透率を向上させるほか、健康アプリの顧客拡大などに努める。23年8月期の営業利益は39.0％増の6.53億円だった。《ST》