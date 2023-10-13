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ｉｓｐａｃｅ　大幅に続伸、下げ過ぎ感から買い戻し、東証グロースCoreの構成銘柄に選定／新興市場スナップショット

2023年10月13日 12:47

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記事提供元：フィスコ

*12:47JST <9348> ｉｓｐａｃｅ 945 +57
大幅に続伸。ロックアップ期間の終了を警戒して前日に直近安値（827円）まで一時急落していたため、下げ過ぎ感からの買い戻しが続いている。また、前日午後に東証グロース市場Core指数の構成銘柄に選定されたと発表している。実施日は31日。JPX総研はグロースCore選定を6日に公表済みだが、ispace自身の発表で改めて認知され、見直し買いの契機となっているようだ。《ST》

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