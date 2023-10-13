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ＦＩＸＥＲ　ストップ安売り気配、24年8月期上期の営業利益予想88.9％減、通期予想は開示見送り／新興市場スナップショット

2023年10月13日 12:37

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記事提供元：フィスコ

*12:37JST <5129> ＦＩＸＥＲ 1138 ウ -
ストップ安売り気配。24年8月期第2四半期累計（23年9月-24年2月）の営業利益予想を前年同期比88.9％減の1.71億円と発表している。プロジェクト型サービスやSaaSの売上高が落ち込み、減益となる見通し。売上高の56.2％を占める厚生労働省との契約が省庁の予算スケジュールの関係で24年4月以降の受注を確定できないため、通期予想の開示は見送った。23年8月期の営業利益は11.9％減の21.10億円で着地している。《ST》

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