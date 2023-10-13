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GameWith　「2023 FNCS Global Championship」にえいむ選手がアジア代表として出場

2023年10月13日 12:04

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記事提供元：フィスコ

*12:04JST GameWith---「2023 FNCS Global Championship」にえいむ選手がアジア代表として出場
GameWith＜6552＞は12日、子会社であるDetonatioNの「Fortnite」部門に所属するえいむ選手が、2023年10月13日より開催される「2023 FNCS Global Championship」にアジア代表として出場することを発表。

「2023 FNCS Global Championship 2023」は、2023年10月13日から15日にデンマークのコペンハーゲンで開催されるFortniteの世界大会。

DetonatioN FocusMeは、世界大会出場経験のある国内トップレベルのプロｅスポーツチームで、強さと発信力を兼ね備えたチームを目指して活動している。「プロゲーミング専業・フルタイム制」を国内で最初に確立し、外国人選手に対して「アスリートビザ」を取得するなど、日本におけるプロeスポーツチームのパイオニアとしても注目を集めている。また、2022年12月には同社が運営するTEAM GAMEWITHと統合し、同時にリブランディングも実施した。《SO》

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