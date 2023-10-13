*12:08JST ニーズウェル---富士薬品とシステム委託に関する協業関係強化契約の締結合意、ITアウトソーシングサービス受注

ニーズウェル＜3992＞は12日、富士薬品とシステム委託に関する協業関係強化契約の締結を合意し、「ITアウトソーシングサービス」を受注したことを発表。

富士薬品は、医療用医薬品製造・販売及び配置薬販売、調剤薬局やドラッグストアの多店舗展開を行う業界大手。積極的なDX化を推進するにあたり、各事業間のデータ連携・分析を行うことで、販売チャネルの統合や連携に繋げていき、更なる顧客の利便性向上に注力している。

ITアウトソーシングサービスは、情報システム部門の代行及び基盤システムの運用・保守などを通じて、ビジネス課題の解決を提供していくサービスである。

同社は今後、ITアウトソーシングサービス以外にも、RPA、ローコード開発、教育研修を活用し、顧客のDX化に同社の総合力を結集し、サポートしていく。《SO》