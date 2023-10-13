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ＥＬＥＭＥＮＴＳ 大幅に3日ぶり反発、23年11月期第3四半期の営業赤字縮小、四半期別では黒字達成／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:47JST <5246> ＥＬＥＭＥＮＴＳ 561 +55
大幅に3日ぶり反発。23年11月期第3四半期累計（22年12月-23年8月）の営業損益を3.75億円の赤字（前年同期実績4.46億円の赤字）と発表している。売上高が前年同期比4.6％増の13.15億円と増収を確保したことに加え、売上総利益率の改善やコスト最適化などで赤字が縮小した。四半期別では、0.89億円の営業黒字（第1四半期1.96億円の赤字、第2四半期2.68億円の赤字）を達成した。通期の営業損益予想は6.36億円の赤字で据え置いた。《ST》
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