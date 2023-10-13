キャスター　一時ストップ高、24年8月期の営業利益予想1.11億円、前期は創業以来初の黒字／新興市場スナップショット

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一時ストップ高。24年8月期の営業損益予想を1.11億円の黒字と発表している。人材関連サービスなどを手掛けるWaaS事業を中心に既存クライアントとの取引拡大、新規クライアントの獲得強化に加え、業務の効率化などで収益基盤の拡充を進める。同時に発表した23年8月期の営業損益は0.02億円の黒字（前期実績1.62億円の赤字）で着地した。WaaS事業のセグメント利益が141.3％増と伸び、創業以来初の営業黒字に貢献した。《ST》