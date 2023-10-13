ポート　大幅高、ネオキャリアと業務提携、人材支援の企業向けソリューションを共同開発／新興市場スナップショット

*09:29JST <7047> ポート 2036 +17

大幅高。中途・新卒採用支援事業のネオキャリア（東京都新宿区）と業務提携し、主力の人材支援サービスの成長に向けた企業向けソリューションを共同開発すると発表している。業務提携開始は11月1日の予定。ネオキャリアは企業向けの採用支援代理店大手で、多くの顧客パイプラインを保有しているという。同社との業務提携により、ポートの企業向け送客事業の早期立ち上げを目指す。《ST》