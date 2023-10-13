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NY外為：ドル・円心理的節目150円も再び視野、日米金利差が拡大
記事提供元：フィスコ
*00:42JST NY外為：ドル・円心理的節目150円も再び視野、日米金利差が拡大
NY外為市場でドル・円は149円05銭から149円80銭まで上昇し、心理的節目の150円も再び視野に入った。日米金利差拡大に連れ円売り、ドル買いが強まった。
昨日発表された米9月生産者物価指数（PPI）に続き消費者物価指数（CPI）も伸びが予想を上回ったため米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利上げ観測が再燃。米10年債利回り10BPS上昇、 4.66％まで上昇した。《KY》
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