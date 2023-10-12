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メイホーＨＤ 大幅に反発、今田建設HD株を28億円で取得、傘下の建設会社と人材交流や技術共有／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:14JST <7369> メイホーＨＤ 2727 +143
大幅に反発。子会社のメイホーエクステック（岐阜市）が今田建設ホールディングス（大阪市）の株式を取得すると発表している。取得価額は28.15億円で、異動後の議決権所有割合は100％。同社子会社の今田建設（同）は鉄道工事や官公庁、民間の建築工事を受託しており、メイホーエクステック傘下の建設4社との人材交流や体験・施工ノウハウなどの技術共有を図る。《ST》
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