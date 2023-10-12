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ロジザード 大幅に3日ぶり反落、高値更新後は利益確定売り／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:08JST <4391> ロジザード 1342 -90
大幅に3日ぶり反落。前日に急騰した反動で利益確定売りに押されている。物流業界の人手不足が懸念される「2024年問題」に関し、政府が緊急対策をまとめるとの報道を皮切りに物流ITサービスを手掛けるロジザードなど関連銘柄に投資資金が流入。政府は6日の関係閣僚会議で「物流革新緊急パッケージ」を決定した。11日も朝方は買いが先行し、一時年初来高値を更新したが、その後は買い一服感から売り優勢に転じている。《ST》
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