ＦＰパートナー　大幅に反発、23年11月期第3四半期の営業利益40.2％増、新規契約数や新規顧客数が拡大／新興市場スナップショット

*13:41JST <7388> ＦＰパートナー 4180 +615

大幅に反発。23年11月期第3四半期累計（22年12月-23年8月）の営業利益を前年同期比40.2％増の45.79億円と発表している。営業社員の増加やレベル向上で新規契約数（6.3％増）や新規顧客数（9.9％増）が拡大したほか、自社集客案件など利益率の高い契約獲得が利益の増加に寄与した。通期予想は前期比44.1％増の55.10億円で据え置いた。進捗率は83.1％となっている。《ST》