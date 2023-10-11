*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、倉庫・運輸関連業、水産・農林業、卸売業なども下落。一方、ゴム製品が上昇率トップ。そのほか精密機器、輸送用機器、電気機器、電力・ガス業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. ゴム製品 ／ 4,320.42 ／ 0.95

2. 精密機器 ／ 9,875.73 ／ 0.90

3. 輸送用機器 ／ 4,334.46 ／ 0.80

4. 電気機器 ／ 3,847.84 ／ 0.35

5. 電力・ガス業 ／ 469.92 ／ 0.29

6. 空運業 ／ 239.5 ／ 0.23

7. パルプ・紙 ／ 538.58 ／ 0.01

8. 保険業 ／ 1,694.94 ／ -0.03

9. 情報・通信業 ／ 5,254.77 ／ -0.09

10. 石油・石炭製品 ／ 1,278.48 ／ -0.13

11. その他製品 ／ 4,145.95 ／ -0.16

12. 化学工業 ／ 2,271.23 ／ -0.20

13. 金属製品 ／ 1,240.71 ／ -0.23

14. 非鉄金属 ／ 1,086.96 ／ -0.23

15. 機械 ／ 2,593.65 ／ -0.29

16. 医薬品 ／ 3,555.93 ／ -0.30

17. その他金融業 ／ 893.4 ／ -0.39

18. 鉱業 ／ 595.13 ／ -0.40

19. 繊維業 ／ 650.98 ／ -0.42

20. 証券業 ／ 456.62 ／ -0.43

21. 食料品 ／ 2,111.39 ／ -0.47

22. ガラス・土石製品 ／ 1,224.37 ／ -0.54

23. 銀行業 ／ 262.95 ／ -0.57

24. 不動産業 ／ 1,688.76 ／ -0.58

25. 小売業 ／ 1,571.01 ／ -0.59

26. 建設業 ／ 1,498.81 ／ -0.65

27. サービス業 ／ 2,567.41 ／ -0.77

28. 陸運業 ／ 2,027.83 ／ -0.78

29. 卸売業 ／ 3,146.15 ／ -0.95

30. 水産・農林業 ／ 527.46 ／ -0.95

31. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,457.2 ／ -0.97

32. 鉄鋼 ／ 742.04 ／ -1.82

33. 海運業 ／ 1,481.35 ／ -3.52《CS》