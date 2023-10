*10:47JST ポラリス・ホールディングス---KOKO HOTELSブランドビジュアルとブランドステートメントを一新、新サービスを開始

ポラリス・ホールディングス<3010>は10日、国内に18店舗を展開するKOKO HOTELを、新たなブランドタグライン「Tsumugu -here to be connected-」を定め、それに伴いブランドビジュアルとステートメントの刷新とサービスの拡充を発表。

ブランドコンセプト「ひと・もの・ときを「紡ぐ」ホテル。新しいブランドストーリーの中心となる「紡ぐ」というワードは、書道家 葛谷 綺仙の書き起こし作品。大切なワードを、一つ一つの想いをより合わせることを想起させる柔らかな糸のモチーフで包み込み、深みのあるエレメントをあたたかみのあるカラーで描き、旅に訪れる小さな出会いや気づきを表現している。

同社は今後、ブランド価値のさらなる向上にむけた次なるフェーズとして、より部屋でリラックスできるようなシステム構築や、インテリア等の更新にも力を入れていくとしている。《SI》