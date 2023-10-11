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日ケミコン　大幅反落、第三者割当増資の発表で潜在的な希薄化を懸念

2023年10月11日 10:22

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記事提供元：フィスコ

*10:22JST 日ケミコン---大幅反落、第三者割当増資の発表で潜在的な希薄化を懸念
日ケミコン＜6997＞は大幅反落。ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第参号投資事業有限責任組合を割当先とする種類株式発行、韓国の三瑩電子工業を割当先とする普通株式の発行を発表している。トータル174億円を調達して、主に設備投資資金に充当するもよう。新たに発行する普通株の議決権比率は現在の8.05％、種類株は全てが割り当てられた場合に理論上で最大99.19％となるもよう。潜在的な希薄化を意識する動きが先行している。《ST》

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