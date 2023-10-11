*10:26JST サンフロンティア不動産---第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了

サンフロンティア不動産＜8934＞は6日、2023年9月20日付の取締役会において決議された、第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発行に関し、払込が完了したことを発表した。

払込期日は2023年10月6日、新株予約権の総数は49個、各社債の発行価額は204,488,160円(額面100円につき金100.2 円。各社債の額面金額は204,080,000円)。但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

当該発行による潜在株式数は6,434,900株。本新株予約権付社債については、転換価額の修正は行われず、したがって上限転換価額及び下限転換価額はない。

調達資金の額は10,019,919,840円(差引手取概算額：9,999,318,200円)。行使価額又は転換価額は1株当たり1,554円。募集又は割当方法は第三者割当(割当先はAAGS S5, L.P.)。《SI》