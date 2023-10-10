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出来高変化率ランキング（14時台）～上米債HE、いなげやがランクイン

2023年10月10日 14:44

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記事提供元：フィスコ

*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上米債HE、いなげやがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月10日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7986＞ 日本ISK　　　　 　2619000 　159540　 1541.59% -11.08%
＜8182＞ いなげや　　　　　 　525200 　40580　 1194.23% 6.22%
＜8011＞ 三陽商　　　　　　 　1583700 　237880　 565.76% 14.39%
＜5277＞ スパンクリート　　 　837300 　141980　 489.73% 9.4%
＜2630＞ MX米SP　　　　 　69299 　13965.8　 396.21% 1.96%
＜2521＞ 上場米HE　　　　 　280060 　60662　 361.67% 2.03%
＜2524＞ NZAM　　　　　 　TPX 　182370　 3959600.00% 3.6058%
＜6264＞ マルマエ　　　　　 　449500 　97800　 359.61% -11.14%
＜8125＞ ワキタ　　　　　　 　377200 　102060　 269.59% 10.48%
＜4825＞ WNIウェザー　　 　97700 　26820　 264.28% -4.68%
＜2569＞ 上場NSQA　　　 　561690 　156548　 258.80% 2.46%
＜4760＞ アルファ　　　　　 　15900 　4440　 258.11% 3.15%
＜1487＞* 上米債HE　　　　 　32913 　9594.4　 243.04% 0.53%
＜7513＞ コジマ　　　　　　 　517200 　152080　 240.08% -4.14%
＜8383＞ 鳥取銀　　　　　　 　116600 　34360　 239.35% -2.69%
＜3779＞ JエスコムHD　　 　5908600 　1782980　 231.39% 18.62%
＜9368＞ キムラユニティ　　 　150400 　46200　 225.54% -7.7%
＜2620＞ iS米債13　　　 　1563400 　495534　 215.50% -0.6%
＜2345＞ クシム　　　　　　 　10491300 　3333800　 214.69% -8.37%
＜1377＞ サカタのタネ　　　 　322500 　103500　 211.59% -4.85%
<6125> 岡本工機　　　　　 　229000 　78160　 192.99% 9.59%
<7042> アクセスGHD　　 　922500 　316360　 191.60% -14.17%
<2918> わらべ日洋　　　　 　433400 　153480　 182.38% 2.64%
<5121> 藤コンポ　　　　　 　387600 　149420　 159.40% 7.89%
<2633> 野村SPH無　　　 　234530 　90418　 159.38% 2.08%
<1699> 野村原油　　　　　 　2501700 　981222　 154.96% 3.69%
<4187> 大有機化　　　　　 　217100 　86940　 149.71% 5.5%
<6879> イマジカG　　　　 　449900 　180420　 149.36% 4.71%
<9212> GEI　　　　　　 　191300 　79900　 139.42% 3.88%
<5726> 大阪チタ　　　　　 　1957300 　821520　 138.25% 6.21%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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