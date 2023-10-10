*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上米債HE、いなげやがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月10日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7986＞ 日本ISK 2619000 159540 1541.59% -11.08%

＜8182＞ いなげや 525200 40580 1194.23% 6.22%

＜8011＞ 三陽商 1583700 237880 565.76% 14.39%

＜5277＞ スパンクリート 837300 141980 489.73% 9.4%

＜2630＞ MX米SP 69299 13965.8 396.21% 1.96%

＜2521＞ 上場米HE 280060 60662 361.67% 2.03%

＜2524＞ NZAM TPX 182370 3959600.00% 3.6058%

＜6264＞ マルマエ 449500 97800 359.61% -11.14%

＜8125＞ ワキタ 377200 102060 269.59% 10.48%

＜4825＞ WNIウェザー 97700 26820 264.28% -4.68%

＜2569＞ 上場NSQA 561690 156548 258.80% 2.46%

＜4760＞ アルファ 15900 4440 258.11% 3.15%

＜1487＞* 上米債HE 32913 9594.4 243.04% 0.53%

＜7513＞ コジマ 517200 152080 240.08% -4.14%

＜8383＞ 鳥取銀 116600 34360 239.35% -2.69%

＜3779＞ JエスコムHD 5908600 1782980 231.39% 18.62%

＜9368＞ キムラユニティ 150400 46200 225.54% -7.7%

＜2620＞ iS米債13 1563400 495534 215.50% -0.6%

＜2345＞ クシム 10491300 3333800 214.69% -8.37%

＜1377＞ サカタのタネ 322500 103500 211.59% -4.85%

<6125> 岡本工機 229000 78160 192.99% 9.59%

<7042> アクセスGHD 922500 316360 191.60% -14.17%

<2918> わらべ日洋 433400 153480 182.38% 2.64%

<5121> 藤コンポ 387600 149420 159.40% 7.89%

<2633> 野村SPH無 234530 90418 159.38% 2.08%

<1699> 野村原油 2501700 981222 154.96% 3.69%

<4187> 大有機化 217100 86940 149.71% 5.5%

<6879> イマジカG 449900 180420 149.36% 4.71%

<9212> GEI 191300 79900 139.42% 3.88%

<5726> 大阪チタ 1957300 821520 138.25% 6.21%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》