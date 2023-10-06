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モバファクなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜9346＞ ;ココルポート;4541%;426900;113.13;2048;-12 ＜9366＞ ;サンリツ;1686%;70800;175.88;717;1 ＜6643＞ ;戸上電;883%;5300;124.00;2138;3 ＜1492＞ ;MXS中小;725%;29;1.15;17090;-10 ＜5255＞ ;モンスターラボ;615%;1193000;2.74;285;2 ＜1469＞ ;400ベア2;613%;5330;11.43;1102;-9.5 ＜6246＞ ;テクノスマート;607%;109800;246.50;1624;8 ＜3997＞ ;トレードワークス;571%;4000;60.11;886;-22 ＜4539＞ ;日ケミファ;538%;4300;55.80;1853;6 ＜3089＞ ;テクノアルファ;442%;11500;6.81;1148;15 ＜8025＞ ;ツカモト;427%;4700;1.93;1277;-1 ＜9307＞ ;杉村倉庫;403%;107300;468.57;590;5 ＜4440＞ ;ヴィッツ;389%;37300;31.38;1044;8 ＜7898＞ ;ウッドワン;378%;106700;22.23;1039;2 ＜3682＞ ;エンカレッジ;368%;23900;238.38;505;0 ＜8046＞ ;丸藤パイル;363%;9800;85.09;2355;19 ＜1789＞ ;ETSHD;363%;27200;6.59;612;-1 ＜8927＞ ;明豊エンター;361%;111800;101.52;227;1 ＜3912＞ ;モバファク;340%;29200;56.69;791;1 ＜6572＞ ;RPA;339%;150800;1614.00;316;-2
[コメント]モバファク＜3912＞は上期の営業利益が前年同期比31.3％増の4.8億円に伸びており、通期計画の8.9億円に対する進捗率は5392％に達した。従来未定としていた期末一括配当を8円で実施。《FA》
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