*10:01JST いい生活---インボイス制度に対応した機能追加の第4弾を実施、適格返還請求書・立替金精算書の発行機能を提供開始

いい生活＜3796＞は5日、インボイス発行にあたる各種シーンへの対応の第4弾となる、適格返還請求書・立替金精算書の発行機能を提供開始したことを発表。これにより、同社が提供するPM向け賃貸管理システム「いい生活賃貸管理クラウド」から、記載事項を満たした適格返還請求書・立替金精算書を発行できるようになる。

同社は「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」をミッションに掲げ、不動産業務クラウドサービス、不動産プラットフォームサービス提供する「不動産テック」企業。不動産市場の未来を切り拓くクラウド・SaaSで巨大な不動産市場のDXを力強く推進していく。《SI》