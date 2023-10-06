関連記事
いい生活 インボイス制度に対応した機能追加の第4弾を実施、適格返還請求書・立替金精算書の発行機能を提供開始
記事提供元：フィスコ
*10:01JST いい生活---インボイス制度に対応した機能追加の第4弾を実施、適格返還請求書・立替金精算書の発行機能を提供開始
いい生活＜3796＞は5日、インボイス発行にあたる各種シーンへの対応の第4弾となる、適格返還請求書・立替金精算書の発行機能を提供開始したことを発表。これにより、同社が提供するPM向け賃貸管理システム「いい生活賃貸管理クラウド」から、記載事項を満たした適格返還請求書・立替金精算書を発行できるようになる。
同社は「テクノロジーと心で、たくさんのいい生活を」をミッションに掲げ、不動産業務クラウドサービス、不動産プラットフォームサービス提供する「不動産テック」企業。不動産市場の未来を切り拓くクラウド・SaaSで巨大な不動産市場のDXを力強く推進していく。《SI》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- アイリックコーポレーション JA共済連が「スマート OCR」「スマートパシャリ DX」を採用 10/ 6 09:56
- ステップ 「mybest」にてステップが高校受験塾・大学受験塾で首位 10/ 6 09:51
- フルヤ金属が出直り強める、グリーン水素製造に用いるイリジウム安定供給に向け東芝ESS社と提携を検討 10/ 6 09:47
- クリーク・アンド・リバー社は24年2月期2Q累計が計画水準の営業・経常増益と順調 10/ 6 09:29
- 協和キリンは続伸基調で始まる、英バイオ薬品企業の買収を発表、期待強まる 10/ 6 09:26