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セキュア 大幅続伸、クラウド受付システムのRECEPTIONISTと協業、受付の無人化推進／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:30JST <4264> セキュア 1914 +102
大幅続伸。クラウド受付システムを手掛けるRECEPTIONISTと協業し、両社サービスの連携を目指すことで合意したと発表している。RECEPTIONISTの受付システムとセキュアの入退室管理システムを連携させ、来客を決められたゾーンまで案内できるようにする。受付まで社員が出迎えに行かずに済み、無人化推進とセキュリティの向上を両立させる。《TY》
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