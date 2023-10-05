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セキュア　大幅続伸、クラウド受付システムのRECEPTIONISTと協業、受付の無人化推進／新興市場スナップショット

2023年10月5日 13:30

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記事提供元：フィスコ

*13:30JST <4264> セキュア 1914 +102
大幅続伸。クラウド受付システムを手掛けるRECEPTIONISTと協業し、両社サービスの連携を目指すことで合意したと発表している。RECEPTIONISTの受付システムとセキュアの入退室管理システムを連携させ、来客を決められたゾーンまで案内できるようにする。受付まで社員が出迎えに行かずに済み、無人化推進とセキュリティの向上を両立させる。《TY》

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