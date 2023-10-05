*11:15JST トレンダーズ---アートメイク専門「ars clinic（アルスクリニック）」のマーケティング・運営DXを支援

トレンダーズ＜6069＞は3日、子会社であるクレマンスラボラトリーと共同で、涼香会運営のアートメイククリニック「ars clinic TOKYO/GINZAMaison(アルスクリニック トウキョウギンザメゾン)」のマーケティング支援、運営に伴うDX支援を開始することを発表。

アルスクリニックの開院にあたり、同社はクリニックHPの制作・SNS公式アカウントの開設と運用・SNS広告やインフルエンサー施策を中心としたプロモーション施策等を行う。また予約管理システム・オンラインカウンセリングシステムの構築等の運営DX支援も継続的に実施していく。また子会社であるクレマンスラボラトリーは、クリニックのブランドプロデュース、アーティストマネジメントを行う。《AS》