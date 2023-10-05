関連記事
トレンダーズ アートメイク専門「ars clinic（アルスクリニック）」のマーケティング・運営DXを支援
記事提供元：フィスコ
*11:15JST トレンダーズ---アートメイク専門「ars clinic（アルスクリニック）」のマーケティング・運営DXを支援
トレンダーズ＜6069＞は3日、子会社であるクレマンスラボラトリーと共同で、涼香会運営のアートメイククリニック「ars clinic TOKYO/GINZAMaison(アルスクリニック トウキョウギンザメゾン)」のマーケティング支援、運営に伴うDX支援を開始することを発表。
アルスクリニックの開院にあたり、同社はクリニックHPの制作・SNS公式アカウントの開設と運用・SNS広告やインフルエンサー施策を中心としたプロモーション施策等を行う。また予約管理システム・オンラインカウンセリングシステムの構築等の運営DX支援も継続的に実施していく。また子会社であるクレマンスラボラトリーは、クリニックのブランドプロデュース、アーティストマネジメントを行う。《AS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 太陽誘電 大幅続落、CB発行を発表で潜在的な希薄化を懸念視 10/ 5 11:14
- エスプール 大幅反落、6-8月期は営業減益幅拡大へ 10/ 5 11:10
- Gunosy ストップ高、出資先企業がインドの銀行との合併承認と伝わる 10/ 5 10:56
- ADワークスグループはNTTドコモとマネックスGの提携も買い材料視され急反発、専務CFOがマネックス証券の個⼈投資家向け説明会に登壇 10/ 5 10:44
- 出来高変化率ランキング（10時台）～ムラキ、セキュアヴェなどがランクイン 10/ 5 10:41