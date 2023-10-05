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ＡＢ＆Ｃ 大幅に続伸、9月の国内既存店売上高0.8％増、全店舗は12.7％増／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:39JST <9251> ＡＢ＆Ｃ 1149 +41
大幅に続伸。9月の国内既存店売上高が前年同月比0.8％増になったと発表している。前月は2.4％増だった。国内全店舗売上高は12.7％増（前月14.5％増）の23.62億円で、内訳は直営店舗が11.46億円（前年同月10.74億円）、FC店舗が12.16億円（同10.20億円）。AB＆Company株は3日に直近安値（1060円）まで急落しており、自律反発に期待した買いも入っているとみられる。《ST》
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