*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ランシステム、ナガホリがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月4日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜8168＞ ケーヨー 1834000 65320 2707.72% 15.79%

＜1488＞ iFree大和Jリート 367840 20766 1671.36% -1.67%

＜1631＞ 銀行・17 23512 2362 895.43% -3.84%

＜3549＞ クスリのアオキ 1156000 129760 790.88% 6.43%

＜3042＞ セキュアヴェ 9560800 1406120 579.94% 20.11%

＜1308＞ 上場TPX 1412499 228197.8 518.98% -2.13%

＜1329＞ iS225 195330 38484.6 407.55% -1.85%

＜5644＞ メタルアート 66000 14700 348.98% -3.95%

＜3326＞* ランシステム 94100 21120 345.55% -5.98%

＜1305＞ iFreeETFTPX 867520 194866 345.19% -2.08%

＜3496＞ アズーム 110000 26160 320.49% -6.84%

＜3993＞ PKSHA 1232800 315980 290.15% -10.4%

＜2561＞ iS日国際 14231 3742 280.30% -0.41%

＜2243＞ GX半導体 197732 53035.6 272.83% -2.44%

＜2841＞ iFEナ百有 73836 20635.4 257.81% -1.9%

＜2569＞ 上場NSQA 302480 85996 251.74% -1.96%

＜7686＞ カクヤスG 55000 15880 246.35% -4.99%

＜7187＞ Jリース 202600 59300 241.65% -4.4%

＜2633＞ 野村SPH無 141530 42672 231.67% -1.95%

＜8037＞ カメイ 600400 182460 229.06% -1.53%

<7305> 新家工 151600 46500 226.02% -1.5%

<1482> iシェアーズ 225270 70040.2 221.63% -1.16%

<2632> MXナスヘ有 41804 13001.8 221.52% -1.9%

<1398> SMAM 214270 66920 220.19% -1.66%

<9708> 帝国ホテル 704700 225240 212.87% -2.84%

<8139>* ナガホリ 373800 121180 208.47% -3.55%

<8117> 中央自動車工業 48600 15860 206.43% -6.68%

<1563> 東証グロース・コアETF 123796 41834.6 195.92% -2.96%

<7088>* フォーラムエンジニア 176200 60960 189.04% -3.4%

<3674> オークファン 131700 45760 187.81% -4.52%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》