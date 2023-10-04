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出来高変化率ランキング（14時台）～ランシステム、ナガホリがランクイン

2023年10月4日 14:51

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記事提供元：フィスコ

*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ランシステム、ナガホリがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月4日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜8168＞ ケーヨー　　　　　 　1834000 　65320　 2707.72% 15.79%
＜1488＞ iFree大和Jリート 　367840 　20766　 1671.36% -1.67%
＜1631＞ 銀行・17　　　　 　23512 　2362　 895.43% -3.84%
＜3549＞ クスリのアオキ　　 　1156000 　129760　 790.88% 6.43%
＜3042＞ セキュアヴェ　　　 　9560800 　1406120　 579.94% 20.11%
＜1308＞ 上場TPX　　　　 　1412499 　228197.8　 518.98% -2.13%
＜1329＞ iS225　　　　 　195330 　38484.6　 407.55% -1.85%
＜5644＞ メタルアート　　　 　66000 　14700　 348.98% -3.95%
＜3326＞* ランシステム　　　 　94100 　21120　 345.55% -5.98%
＜1305＞ iFreeETFTPX 　867520 　194866　 345.19% -2.08%
＜3496＞ アズーム　　　　　 　110000 　26160　 320.49% -6.84%
＜3993＞ PKSHA　　　　 　1232800 　315980　 290.15% -10.4%
＜2561＞ iS日国際　　　　 　14231 　3742　 280.30% -0.41%
＜2243＞ GX半導体　　　　 　197732 　53035.6　 272.83% -2.44%
＜2841＞ iFEナ百有　　　 　73836 　20635.4　 257.81% -1.9%
＜2569＞ 上場NSQA　　　 　302480 　85996　 251.74% -1.96%
＜7686＞ カクヤスG　　　　 　55000 　15880　 246.35% -4.99%
＜7187＞ Jリース　　　　　 　202600 　59300　 241.65% -4.4%
＜2633＞ 野村SPH無　　　 　141530 　42672　 231.67% -1.95%
＜8037＞ カメイ　　　　　　 　600400 　182460　 229.06% -1.53%
<7305> 新家工　　　　　　 　151600 　46500　 226.02% -1.5%
<1482> iシェアーズ　　　 　225270 　70040.2　 221.63% -1.16%
<2632> MXナスヘ有　　　 　41804 　13001.8　 221.52% -1.9%
<1398> SMAM　　　　　 　214270 　66920　 220.19% -1.66%
<9708> 帝国ホテル　　　　 　704700 　225240　 212.87% -2.84%
<8139>* ナガホリ　　　　　 　373800 　121180　 208.47% -3.55%
<8117> 中央自動車工業　　 　48600 　15860　 206.43% -6.68%
<1563> 東証グロース・コアETF 　123796 　41834.6　 195.92% -2.96%
<7088>* フォーラムエンジニア　 　176200 　60960　 189.04% -3.4%
<3674> オークファン　　　 　131700 　45760　 187.81% -4.52%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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