関連記事
前日に動いた銘柄 part2 京都機械工具、アクセスグループ、AB＆Companyなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 京都機械工具、アクセスグループ、AB＆Companyなど
銘柄名<コード>3日終値⇒前日比
マツダ＜7261＞ 1605.0 -102.5
3日は自動車株でもきつい下げ目立つ。
出光興産＜5019＞ 3168.0 -182.0
ENEOSなどとともに石油株は原油安で売り。
ADワークスグループ＜2982＞ 265 -14
2日にかけて大きく上昇の反動も強まる。
北陸電力＜9505＞ 745.0 -46.5
特に個別材料は観測されないが電力株も全面安となっており。
日野自動車＜7205＞ 541.5 -32.7
自動車株安の流れに押される格好へ。
ANYCOLOR＜5032＞ 3160 -170
グロース株の軟調地合いを反映も。
三井E＆S＜7003＞ 544 -28
日経平均除外見越した売り方の買い戻しで先月大幅上昇の反動も。
リクルートHD＜6098＞ 4605 +15
自己株TOB実施による将来的な売り圧力緩和を好感。
京都機械工具＜5966＞ 2718 +500
株価急伸前水準まで調整しリバウンド狙いも。
リヒトラブ＜7975＞ 999 +33
下方修正きっかけに急伸、買い材料は見当たらず。
アクセスグループ＜7042＞ 1121 +150
プロネクサスとの業務提携を期待材料視。
ギグワークス＜2375＞ 312 -12
秋元氏の「SNPIT」アドバイザー就任など引き続き期待視。
イー・ロジット＜9327＞ 618 -32
連日の株価急伸で過熱警戒感も強まる。
カワセコンピュータサプライ＜7851＞ 239 -21
下値支持線割り込んで手仕舞い売り。
弁護士ドットコム＜6027＞ 4780 +20
判例データベース提供のエル・アイ・シーの全株式取得。
セルシード＜7776＞ 375 +5
再生医療等製品製造業許可を更新、新株予約権の大量行使も。
Birdman＜7063＞ 1054 -38
2日に年初来安値更新し見切り売りも。
AB＆Company＜9251＞ 1078 -177
452万8100株の株式売出し、100万株の自社株買いを実施へ。
エコモット＜3987＞ 663 -47
2日に25日線下回り見切り売りも。
ペルセウス＜4882＞ 517 +42
9月20日につけた年初来高値を上回り先高期待高まる。
JMC<5704> 1401 -102
2日に年初来高値更新し利益確定売り優勢の展開。
マイクロ波化学<9227> 1528 +27
透明性と導電性両立した透明導電フィルムを大日本印刷と開発。
サイバー・バズ<7069> 1532 -135
25日線を明確に下回り見切り売りも。
デジタルプラス<3691> 784 -150
2日ストップ高で利益確定急ぐ売りかさむ。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 前日に動いた銘柄 part1 ケーヨー、リズム、象印マホービンなど 10/ 4 07:15
- マルマエはモミ合い煮詰まり感、24年8月期収益回復期待 10/ 3 18:22
- トレジャー・ファクトリーは反発の動き、24年2月期増収増益予想、さらに上振れの可能性 10/ 3 18:22
- ジャパンフーズはモミ合い上放れの動き、24年3月期大幅増益予想 10/ 3 18:22
- 京写は調整一巡、24年3月期大幅増益予想、さらに上振れの可能性 10/ 3 18:21