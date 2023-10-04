*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 京都機械工具、アクセスグループ、AB＆Companyなど

銘柄名<コード>3日終値⇒前日比

マツダ＜7261＞ 1605.0 -102.5

3日は自動車株でもきつい下げ目立つ。

出光興産＜5019＞ 3168.0 -182.0

ENEOSなどとともに石油株は原油安で売り。

ADワークスグループ＜2982＞ 265 -14

2日にかけて大きく上昇の反動も強まる。

北陸電力＜9505＞ 745.0 -46.5

特に個別材料は観測されないが電力株も全面安となっており。

日野自動車＜7205＞ 541.5 -32.7

自動車株安の流れに押される格好へ。

ANYCOLOR＜5032＞ 3160 -170

グロース株の軟調地合いを反映も。

三井E＆S＜7003＞ 544 -28

日経平均除外見越した売り方の買い戻しで先月大幅上昇の反動も。

リクルートHD＜6098＞ 4605 +15

自己株TOB実施による将来的な売り圧力緩和を好感。

京都機械工具＜5966＞ 2718 +500

株価急伸前水準まで調整しリバウンド狙いも。

リヒトラブ＜7975＞ 999 +33

下方修正きっかけに急伸、買い材料は見当たらず。

アクセスグループ＜7042＞ 1121 +150

プロネクサスとの業務提携を期待材料視。

ギグワークス＜2375＞ 312 -12

秋元氏の「SNPIT」アドバイザー就任など引き続き期待視。

イー・ロジット＜9327＞ 618 -32

連日の株価急伸で過熱警戒感も強まる。

カワセコンピュータサプライ＜7851＞ 239 -21

下値支持線割り込んで手仕舞い売り。

弁護士ドットコム＜6027＞ 4780 +20

判例データベース提供のエル・アイ・シーの全株式取得。

セルシード＜7776＞ 375 +5

再生医療等製品製造業許可を更新、新株予約権の大量行使も。

Birdman＜7063＞ 1054 -38

2日に年初来安値更新し見切り売りも。

AB＆Company＜9251＞ 1078 -177

452万8100株の株式売出し、100万株の自社株買いを実施へ。

エコモット＜3987＞ 663 -47

2日に25日線下回り見切り売りも。

ペルセウス＜4882＞ 517 +42

9月20日につけた年初来高値を上回り先高期待高まる。

JMC<5704> 1401 -102

2日に年初来高値更新し利益確定売り優勢の展開。

マイクロ波化学<9227> 1528 +27

透明性と導電性両立した透明導電フィルムを大日本印刷と開発。

サイバー・バズ<7069> 1532 -135

25日線を明確に下回り見切り売りも。

デジタルプラス<3691> 784 -150

2日ストップ高で利益確定急ぐ売りかさむ。《CS》