*23:41JST NY外為：円安値から急反発、ドル・円150円台から147円台へ、当局の円安是正介入の思惑も

NY外為市場でドル・円は150円16銭まで上昇後、147円43銭まで急反落する荒い展開となった。米8月JOLT求人件数が予想外に増加し、連邦準備制度理事会（FRB）の追加利上げ観測が強まり日米金利差拡大観測に150円を突破し昨年10月来の円安・ドル高を更新。その後、円買いに拍車がかかった。当局の円安是正介入の思惑もある。

ユーロ・円は157円36銭から154円46銭へ反落。ポンド・円は181円37銭まで上昇後、178円18銭へ反落した。《KY》