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出来高変化率ランキング（14時台）～iF日経年4がランクイン
*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iF日経年4がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月3日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4488＞ AIinside 290700 14940 1845.78% 0.57%
＜9227＞ マイクロ波化学 1639000 154560 960.43% 2.2%
＜2564＞ GXSディビ 370698 35395.8 947.29% -1.86%
＜6658＞ シライ電子 999700 107420 830.65% -3.37%
＜3691＞ デジタルプラス 4168900 565340 637.41% -14.45%
＜9251＞ AB＆C 398000 59600 567.79% -13.47%
＜6338＞ タカトリ 330000 50900 548.33% 4.99%
＜7445＞ ライトオン 414400 64100 546.49% -8.46%
＜3042＞ セキュアヴェ 3851700 599420 542.57% 4.41%
＜1712＞ ダイセキS 1770600 281180 529.70% -4.8%
＜1308＞ 上場TPX 597511 98320.8 507.72% -1.67%
＜2561＞ iS日国際 15408 2950 422.31% -0.12%
＜2375＞ ギグワークス 16246500 3152100 415.42% 4.94%
＜4891＞ ティムス 3015600 597880 404.38% -0.81%
＜9425＞ 日本テレホン 1173600 252360 365.05% -2.39%
＜1478＞ iS高配当 78077 17472.8 346.85% -1.95%
＜7676＞ グッドスピード 461000 103220 346.62% -6.14%
＜1475＞ iSTOPIX 1431398 329310.2 334.67% -1.59%
＜2841＞ iFEナ百有 49961 13618.4 266.86% -0.05%
＜1320＞ iFreeETF225 116686 32645.2 257.44% -1.71%
<4371> CCT 221800 62420 255.33% -6.65%
<1473> DIAMトピ 85810 24694 247.49% -1.92%
<1577> 高配当70 22681 6657.6 240.68% -1.7%
<9348> ispace 23500 184220 238.45% -4.64%
<3840> パス 2001000 591280 238.42% -5.92%
<2624>* iF日経年4 54762 16727 227.39% -2.02%
<6279> 瑞光 247300 75920 225.74% -8.22%
<1330> 上場225 69679 21438.6 225.02% -1.73%
<1305> iFreeETFTPX 389260 120474 223.11% -1.68%
<6464> ツバキナカシマ 1164900 362140 221.67% -5.02%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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