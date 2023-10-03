*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iF日経年4がランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月3日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4488＞ AIinside 290700 14940 1845.78% 0.57%

＜9227＞ マイクロ波化学 1639000 154560 960.43% 2.2%

＜2564＞ GXSディビ 370698 35395.8 947.29% -1.86%

＜6658＞ シライ電子 999700 107420 830.65% -3.37%

＜3691＞ デジタルプラス 4168900 565340 637.41% -14.45%

＜9251＞ AB＆C 398000 59600 567.79% -13.47%

＜6338＞ タカトリ 330000 50900 548.33% 4.99%

＜7445＞ ライトオン 414400 64100 546.49% -8.46%

＜3042＞ セキュアヴェ 3851700 599420 542.57% 4.41%

＜1712＞ ダイセキS 1770600 281180 529.70% -4.8%

＜1308＞ 上場TPX 597511 98320.8 507.72% -1.67%

＜2561＞ iS日国際 15408 2950 422.31% -0.12%

＜2375＞ ギグワークス 16246500 3152100 415.42% 4.94%

＜4891＞ ティムス 3015600 597880 404.38% -0.81%

＜9425＞ 日本テレホン 1173600 252360 365.05% -2.39%

＜1478＞ iS高配当 78077 17472.8 346.85% -1.95%

＜7676＞ グッドスピード 461000 103220 346.62% -6.14%

＜1475＞ iSTOPIX 1431398 329310.2 334.67% -1.59%

＜2841＞ iFEナ百有 49961 13618.4 266.86% -0.05%

＜1320＞ iFreeETF225 116686 32645.2 257.44% -1.71%

<4371> CCT 221800 62420 255.33% -6.65%

<1473> DIAMトピ 85810 24694 247.49% -1.92%

<1577> 高配当70 22681 6657.6 240.68% -1.7%

<9348> ispace 23500 184220 238.45% -4.64%

<3840> パス 2001000 591280 238.42% -5.92%

<2624>* iF日経年4 54762 16727 227.39% -2.02%

<6279> 瑞光 247300 75920 225.74% -8.22%

<1330> 上場225 69679 21438.6 225.02% -1.73%

<1305> iFreeETFTPX 389260 120474 223.11% -1.68%

<6464> ツバキナカシマ 1164900 362140 221.67% -5.02%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》