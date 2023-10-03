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出来高変化率ランキング（14時台）～iF日経年4がランクイン

2023年10月3日 14:43

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記事提供元：フィスコ

*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iF日経年4がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月3日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4488＞ AIinside　 　290700 　14940　 1845.78% 0.57%
＜9227＞ マイクロ波化学　　 　1639000 　154560　 960.43% 2.2%
＜2564＞ GXSディビ　　　 　370698 　35395.8　 947.29% -1.86%
＜6658＞ シライ電子　　　　 　999700 　107420　 830.65% -3.37%
＜3691＞ デジタルプラス　　 　4168900 　565340　 637.41% -14.45%
＜9251＞ AB＆C　　　　　 　398000 　59600　 567.79% -13.47%
＜6338＞ タカトリ　　　　　 　330000 　50900　 548.33% 4.99%
＜7445＞ ライトオン　　　　 　414400 　64100　 546.49% -8.46%
＜3042＞ セキュアヴェ　　　 　3851700 　599420　 542.57% 4.41%
＜1712＞ ダイセキS　　　　 　1770600 　281180　 529.70% -4.8%
＜1308＞ 上場TPX　　　　 　597511 　98320.8　 507.72% -1.67%
＜2561＞ iS日国際　　　　 　15408 　2950　 422.31% -0.12%
＜2375＞ ギグワークス　　　 　16246500 　3152100　 415.42% 4.94%
＜4891＞ ティムス　　　　　 　3015600 　597880　 404.38% -0.81%
＜9425＞ 日本テレホン　　　 　1173600 　252360　 365.05% -2.39%
＜1478＞ iS高配当　　　　 　78077 　17472.8　 346.85% -1.95%
＜7676＞ グッドスピード　　 　461000 　103220　 346.62% -6.14%
＜1475＞ iSTOPIX　　 　1431398 　329310.2　 334.67% -1.59%
＜2841＞ iFEナ百有　　　 　49961 　13618.4　 266.86% -0.05%
＜1320＞ iFreeETF225 　116686 　32645.2　 257.44% -1.71%
<4371> CCT　　　　　　 　221800 　62420　 255.33% -6.65%
<1473> DIAMトピ　　　 　85810 　24694　 247.49% -1.92%
<1577> 高配当70　　　　 　22681 　6657.6　 240.68% -1.7%
<9348> ispace 　23500 　184220　 238.45% -4.64%
<3840> パス　　　　　　　 　2001000 　591280　 238.42% -5.92%
<2624>* iF日経年4　　　 　54762 　16727　 227.39% -2.02%
<6279> 瑞光　　　　　　　 　247300 　75920　 225.74% -8.22%
<1330> 上場225　　　　 　69679 　21438.6　 225.02% -1.73%
<1305> iFreeETFTPX 　389260 　120474　 223.11% -1.68%
<6464> ツバキナカシマ　　 　1164900 　362140　 221.67% -5.02%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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