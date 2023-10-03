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個別銘柄戦略:ダイセキやテスHDなどに注目
記事提供元：フィスコ
*09:17JST 個別銘柄戦略:ダイセキやテスHDなどに注目
昨日2日の米株式市場でNYダウは74.15ドル安の33433.35、ナスダック総合指数は88.45pt高の13307.77、シカゴ日経225先物は大阪日中比210円安の31610円。為替は1ドル＝149.80-90円。今日の東京市場では、上半期営業利益が4.3％増と第1四半期段階の0.6％減から増益に転じたしまむら＜8227＞、24年2月期業績予想を上方修正したダイセキ＜9793＞、ダイセキS＜1712＞、24年3月期営業利益が69.00億円予想と発表したリケンNPR＜6209＞、リクルートHDによる自社株TOBへ応募し投資有価証券売却益（特別利益）を計上すると発表したTOPPANHD＜7911＞、9月の売上高が35.5％増となった松屋＜8237＞、木質バイオマス発電所が竣工・発電開始下と発表したテスHD＜5074＞、パワー半導体向けの新型大口径SiC材料切断加工装置等13.66億円を受注したと発表したタカトリ＜6338＞、スクリーン・インターナル約4億円の大口受注を発表したナガオカ＜6239＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が5.0％減となったファーマライズ＜2796＞、第3四半期累計の営業利益が8.1％減となった象印マホービン＜7965＞、23年8月期業績見込みを下方修正したライトオン＜7445＞、23年11月期業績予想を下方修正したネクステージ＜3186＞、24年2月期業績予想を下方修正した瑞光＜6279＞、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が30.3％減となった日フイルコン＜5942＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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