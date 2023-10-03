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【IPO】ニッポンインシュア<5843>　買い気配、本日東証スタンダード市場に新規上場

2023年10月3日 09:02

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記事提供元：フィスコ

*09:02JST 【IPO】ニッポンインシュア<5843>---買い気配、本日東証スタンダード市場に新規上場
本日、ニッポンインシュア＜5843＞が東証スタンダード市場へ上場した。現在、公開価格である810円に買いが約59万株、売りが約16万株、差し引きでは約43万株となっている。《CN》

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