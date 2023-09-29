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29日の日本国債市場概況：債券先物は144円96銭で終了
*17:16JST 29日の日本国債市場概況：債券先物は144円96銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2023年12月限
寄付145円04銭 高値145円18銭 安値144円89銭 引け144円96銭
売買高総計23952枚
2年 453回 0.045％
5年 161回 0.310％
10年 371回 0.758％
20年 185回 1.472％
債券先物12月限は、145円04銭で取引を開始。9月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)の予想以上の低下で買われたとみられ、145円18銭まで上げた。しかし、米金利先高感や日銀の早期政策修正観測が根強く、まもなく売りが優勢になったといわれ、144円89銭まで下げた。その後、日銀の臨時オペ通知を受け、いったん買われたが、規模が小さく、影響は限定的との見方から売りが再燃した。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は5.03％、10年債は4.54％、30年債は4.68％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.87％、英国債は4.43％、オーストラリア10年債は4.48％、NZ10年債は5.28％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・17:30 英・8月住宅ローン承認件数（予想：4.74万件、7月：4.94万件）
・18:00 ユーロ圏・9月消費者物価指数速報値（前年比予想：+4.5％、8月：+5.2％）
・21:00 南ア・8月貿易収支（7月：+160億ランド）
・21:30 米・8月個人所得（前月比予想：+0.4％、7月：+0.2％）
・21:30 米・8月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.5％、7月：+0.8％）
・21:30 米・8月コアPCE価格指数（前年比予想：+3.9％、7月：+4.2％）
・21:30 米・8月卸売在庫速報値（前月比予想：-0.2％、7月：-0.2％）
・22:45 米・9月シカゴ購買部協会景気指数（予想：47.6、8月：48.7）
・23:00 米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：67.7、速報値：67.7）
・01:45 ウィリアムズNY連銀総裁講演（金融政策）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》
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