関連記事
東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、鉱業、電力・ガス業、石油・石炭製品、パルプ・紙なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか精密機器も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. その他製品 ／ 4,147.92 ／ 0.40
2. 精密機器 ／ 9,842.32 ／ 0.25
3. 電気機器 ／ 3,851.72 ／ -0.03
4. サービス業 ／ 2,582.38 ／ -0.10
5. ガラス・土石製品 ／ 1,248.36 ／ -0.38
6. 情報・通信業 ／ 5,273.54 ／ -0.41
7. 金属製品 ／ 1,249.78 ／ -0.44
8. 化学工業 ／ 2,281.14 ／ -0.48
9. 繊維業 ／ 668.51 ／ -0.49
10. 小売業 ／ 1,576.08 ／ -0.52
11. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,484.66 ／ -0.53
12. 機械 ／ 2,623.21 ／ -0.66
13. 不動産業 ／ 1,684.71 ／ -0.69
14. 食料品 ／ 2,104.8 ／ -0.74
15. 陸運業 ／ 2,117.18 ／ -0.76
16. 医薬品 ／ 3,623.23 ／ -0.79
17. 空運業 ／ 245.9 ／ -0.93
18. 建設業 ／ 1,517.23 ／ -0.99
19. 水産・農林業 ／ 539.3 ／ -1.02
20. その他金融業 ／ 891.46 ／ -1.31
21. ゴム製品 ／ 4,251.42 ／ -1.54
22. 非鉄金属 ／ 1,121.51 ／ -1.59
23. 輸送用機器 ／ 4,394.1 ／ -1.70
24. 卸売業 ／ 3,179.12 ／ -1.88
25. 保険業 ／ 1,680.34 ／ -2.22
26. 証券業 ／ 448.04 ／ -2.27
27. 銀行業 ／ 261.73 ／ -2.31
28. パルプ・紙 ／ 543.93 ／ -2.66
29. 石油・石炭製品 ／ 1,365.58 ／ -2.92
30. 電力・ガス業 ／ 474.8 ／ -2.94
31. 鉱業 ／ 644.56 ／ -3.01
32. 鉄鋼 ／ 776.8 ／ -3.35
33. 海運業 ／ 1,441.38 ／ -4.38《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均大引け：前日比14.90円安の31857.62円 9/29 15:02
- 日経平均は114円安、引き続き米経済指標や金融当局者の発言に関心 9/29 14:47
- 日経平均VIは小幅に上昇、強弱材料混在し市場心理は一方向に傾かず 9/29 14:12
- 日経平均は145円安、積極的な買いは見送りムード 9/29 13:56
- 米国株見通し：戻りの鈍い値動きか、長期金利の高止まりで 9/29 13:36