*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか鉄鋼、鉱業、電力・ガス業、石油・石炭製品、パルプ・紙なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか精密機器も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. その他製品 ／ 4,147.92 ／ 0.40

2. 精密機器 ／ 9,842.32 ／ 0.25

3. 電気機器 ／ 3,851.72 ／ -0.03

4. サービス業 ／ 2,582.38 ／ -0.10

5. ガラス・土石製品 ／ 1,248.36 ／ -0.38

6. 情報・通信業 ／ 5,273.54 ／ -0.41

7. 金属製品 ／ 1,249.78 ／ -0.44

8. 化学工業 ／ 2,281.14 ／ -0.48

9. 繊維業 ／ 668.51 ／ -0.49

10. 小売業 ／ 1,576.08 ／ -0.52

11. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,484.66 ／ -0.53

12. 機械 ／ 2,623.21 ／ -0.66

13. 不動産業 ／ 1,684.71 ／ -0.69

14. 食料品 ／ 2,104.8 ／ -0.74

15. 陸運業 ／ 2,117.18 ／ -0.76

16. 医薬品 ／ 3,623.23 ／ -0.79

17. 空運業 ／ 245.9 ／ -0.93

18. 建設業 ／ 1,517.23 ／ -0.99

19. 水産・農林業 ／ 539.3 ／ -1.02

20. その他金融業 ／ 891.46 ／ -1.31

21. ゴム製品 ／ 4,251.42 ／ -1.54

22. 非鉄金属 ／ 1,121.51 ／ -1.59

23. 輸送用機器 ／ 4,394.1 ／ -1.70

24. 卸売業 ／ 3,179.12 ／ -1.88

25. 保険業 ／ 1,680.34 ／ -2.22

26. 証券業 ／ 448.04 ／ -2.27

27. 銀行業 ／ 261.73 ／ -2.31

28. パルプ・紙 ／ 543.93 ／ -2.66

29. 石油・石炭製品 ／ 1,365.58 ／ -2.92

30. 電力・ガス業 ／ 474.8 ／ -2.94

31. 鉱業 ／ 644.56 ／ -3.01

32. 鉄鋼 ／ 776.8 ／ -3.35

33. 海運業 ／ 1,441.38 ／ -4.38《CS》