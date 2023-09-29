*02:51JST NY外為：ドル買い再開、米金利が再び上昇、米7年債入札が低調で

米財務省は370億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.673％。テイルはプラス0.3ベーシスポインツ(bps)。応札倍率は2.47倍と、過去6回入札平均の2.53倍を下回り需要は弱かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は65.5％と、前回6回入札平均の70％を下回った。

低調な結果を受けて米国債相場は再び下落。10年債利回りは4.6％から4.62％まで上昇した。ドル買いが再開し、ドル・円は149円15銭から149円36銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0579ドルの高値から1.0554ドルまで反落した。《KY》