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キッズバイオ 大幅に反発、眼科治療領域のバイオ後続品で追加適応症の承認取得／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:00JST <4584> キッズバイオ 204 +11
大幅に反発。眼科治療領域のバイオ後続品（バイオシミラー）である「ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL『センジュ』」について、販売パートナーである千寿製薬（大阪市）が追加適応症の承認を取得したと発表している。新たな適応症は「網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫」で、医薬品製造承認事項一部変更申請の承認を取得した。患者の薬物治療の選択肢を広げ、経済的負担や医療費の軽減に貢献するとしている。《ST》
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