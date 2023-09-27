*15:38JST 東証業種別ランキング：医薬品が上昇率トップ

医薬品が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、不動産業、情報・通信業、石油・石炭製品なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、鉄鋼、その他製品、機械なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 医薬品 ／ 3,687.37 ／ 1.72

2. その他金融業 ／ 925.57 ／ 1.32

3. 不動産業 ／ 1,722.39 ／ 1.07

4. 情報・通信業 ／ 5,399.81 ／ 0.77

5. 石油・石炭製品 ／ 1,429.69 ／ 0.77

6. 繊維業 ／ 683.96 ／ 0.75

7. 輸送用機器 ／ 4,524.56 ／ 0.67

8. 電気機器 ／ 3,897.34 ／ 0.65

9. 建設業 ／ 1,554.36 ／ 0.52

10. 水産・農林業 ／ 553.27 ／ 0.44

11. 食料品 ／ 2,141.69 ／ 0.36

12. 金属製品 ／ 1,275.99 ／ 0.30

13. 空運業 ／ 256.19 ／ 0.26

14. 鉱業 ／ 649.63 ／ 0.23

15. パルプ・紙 ／ 563.2 ／ 0.18

16. 化学工業 ／ 2,336.54 ／ 0.15

17. 精密機器 ／ 9,982.58 ／ 0.15

18. 卸売業 ／ 3,296.48 ／ 0.05

19. 保険業 ／ 1,752.44 ／ 0.03

20. ガラス・土石製品 ／ 1,270.08 ／ 0.03

21. 非鉄金属 ／ 1,160.27 ／ -0.01

22. 小売業 ／ 1,603.36 ／ -0.05

23. サービス業 ／ 2,631.59 ／ -0.08

24. 銀行業 ／ 271.92 ／ -0.08

25. 陸運業 ／ 2,192.22 ／ -0.12

26. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,568.4 ／ -0.13

27. ゴム製品 ／ 4,345.22 ／ -0.13

28. 証券業 ／ 466.28 ／ -0.15

29. 機械 ／ 2,660.9 ／ -0.29

30. その他製品 ／ 4,185.45 ／ -0.56

31. 鉄鋼 ／ 814.73 ／ -0.62

32. 電力・ガス業 ／ 491.75 ／ -1.31

33. 海運業 ／ 1,526.27 ／ -1.68《CS》