関連記事
東証業種別ランキング：医薬品が上昇率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：医薬品が上昇率トップ
医薬品が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、不動産業、情報・通信業、石油・石炭製品なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、鉄鋼、その他製品、機械なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 医薬品 ／ 3,687.37 ／ 1.72
2. その他金融業 ／ 925.57 ／ 1.32
3. 不動産業 ／ 1,722.39 ／ 1.07
4. 情報・通信業 ／ 5,399.81 ／ 0.77
5. 石油・石炭製品 ／ 1,429.69 ／ 0.77
6. 繊維業 ／ 683.96 ／ 0.75
7. 輸送用機器 ／ 4,524.56 ／ 0.67
8. 電気機器 ／ 3,897.34 ／ 0.65
9. 建設業 ／ 1,554.36 ／ 0.52
10. 水産・農林業 ／ 553.27 ／ 0.44
11. 食料品 ／ 2,141.69 ／ 0.36
12. 金属製品 ／ 1,275.99 ／ 0.30
13. 空運業 ／ 256.19 ／ 0.26
14. 鉱業 ／ 649.63 ／ 0.23
15. パルプ・紙 ／ 563.2 ／ 0.18
16. 化学工業 ／ 2,336.54 ／ 0.15
17. 精密機器 ／ 9,982.58 ／ 0.15
18. 卸売業 ／ 3,296.48 ／ 0.05
19. 保険業 ／ 1,752.44 ／ 0.03
20. ガラス・土石製品 ／ 1,270.08 ／ 0.03
21. 非鉄金属 ／ 1,160.27 ／ -0.01
22. 小売業 ／ 1,603.36 ／ -0.05
23. サービス業 ／ 2,631.59 ／ -0.08
24. 銀行業 ／ 271.92 ／ -0.08
25. 陸運業 ／ 2,192.22 ／ -0.12
26. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,568.4 ／ -0.13
27. ゴム製品 ／ 4,345.22 ／ -0.13
28. 証券業 ／ 466.28 ／ -0.15
29. 機械 ／ 2,660.9 ／ -0.29
30. その他製品 ／ 4,185.45 ／ -0.56
31. 鉄鋼 ／ 814.73 ／ -0.62
32. 電力・ガス業 ／ 491.75 ／ -1.31
33. 海運業 ／ 1,526.27 ／ -1.68《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 日経平均は反発、米ハイテク安が重しも配当再投資を意識し下げ渋る 9/27 15:28
- 日経平均大引け：前日比56.85円高の32371.90円 9/27 15:01
- 日経平均は36円安、引き続き米経済指標などに関心 9/27 14:47
- 日経平均VIは前日の水準近辺、株価底堅く警戒感は限定的に 9/27 14:07
- 日経平均は92円安、配当再投資に伴う買いにも期待 9/27 13:52