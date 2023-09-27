関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～光・彩、クシムがランクイン
*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～光・彩、クシムがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月27日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2345＞ クシム 7925500 306680 2484.29% 9.03%
＜1597＞ MXSJリート 229600 12864 1684.83% 0.68%
＜7878＞ 光・彩 39400 3400 1058.82% 17.06%
＜4584＞ キッズバイオ 11826500 1038200 1039.14% -10.05%
＜2389＞ デジタルHD 501200 48160 940.70% 0.3%
＜9241＞ FLN 230900 24320 849.42% 6.07%
＜5035＞ HOUSEI 854800 92840 820.72% 5.87%
＜4200＞ HCSHD 51800 8200 531.71% 0.11%
＜2997＞ ストレージ王 123900 19860 523.87% 2.97%
＜3178＞ チムニー 292900 49540 491.24% -0.41%
＜3232＞ 三重交通GHD 995300 199000 400.15% -1.16%
＜8077＞ トルク 944400 190020 397.00% 4.67%
＜7494＞ コナカ 655100 137840 375.26% -7.69%
＜9052＞ 山陽電鉄 310600 67260 361.79% -1.34%
＜8163＞ SRSHD 937700 205420 356.48% -1.21%
＜3666＞ テクノスJPN 409000 90580 351.53% 4.26%
＜7412＞ アトム 2541900 568600 347.05% -2.38%
＜2335＞ キューブシス 144300 32580 342.91% 0.33%
＜7803＞ ブシロード 3757200 886040 324.04% 10.2%
＜2933＞ 紀文食品 380700 90520 320.57% -1.74%
<7421> カッパクリエ 854500 203800 319.28% -3.02%
<9900> サガミHD 736300 176340 317.55% -2.31%
<8160> 木曽路 812600 197200 312.07% -1.64%
<6539> MS-Japan 306800 75020 308.96% -3.4%
<3677> システム情報 293700 74120 296.25% 0.4%
<3254> プレサンス 589000 152040 287.40% 0.36%
<9887> 松屋フーズ 127200 32980 285.69% -0.71%
<9873> 日本KFC 129300 34060 279.62% -0.82%
<3221> ヨシックス 194300 52120 272.79% -1.34%
<2207> 名糖産 179500 48660 268.89% -0.12%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- セグエ 大幅反発、プライム維持基準適合に向けた取組み継続を発表 9/27 14:34
- 電子材料 大幅続落、業績下方修正で上半期は営業赤字転落見込みに 9/27 14:15
- コナカ 大幅続落、子会社の業績低迷で通期赤字幅は拡大へ 9/27 14:13
- システムサポート 金沢工業大学の「KITコーオプ教育(産学共同教育)プログラム」を活用しXR技術者育成を開始 9/27 14:01
- 出来高変化率ランキング（13時台）～チムニー、山陽電鉄などがランクイン 9/27 13:55