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出来高変化率ランキング（14時台）～光・彩、クシムがランクイン

2023年9月27日 14:41

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記事提供元：フィスコ

*14:41JST 出来高変化率ランキング（14時台）～光・彩、クシムがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月27日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2345＞ クシム　　　　　　 　7925500 　306680　 2484.29% 9.03%
＜1597＞ MXSJリート　　 　229600 　12864　 1684.83% 0.68%
＜7878＞ 光・彩　　　　　　 　39400 　3400　 1058.82% 17.06%
＜4584＞ キッズバイオ　　　 　11826500 　1038200　 1039.14% -10.05%
＜2389＞ デジタルHD　　　 　501200 　48160　 940.70% 0.3%
＜9241＞ FLN　　　　　　 　230900 　24320　 849.42% 6.07%
＜5035＞ HOUSEI　　　 　854800 　92840　 820.72% 5.87%
＜4200＞ HCSHD　　　　 　51800 　8200　 531.71% 0.11%
＜2997＞ ストレージ王　　　 　123900 　19860　 523.87% 2.97%
＜3178＞ チムニー　　　　　 　292900 　49540　 491.24% -0.41%
＜3232＞ 三重交通GHD　　 　995300 　199000　 400.15% -1.16%
＜8077＞ トルク　　　　　　 　944400 　190020　 397.00% 4.67%
＜7494＞ コナカ　　　　　　 　655100 　137840　 375.26% -7.69%
＜9052＞ 山陽電鉄　　　　　 　310600 　67260　 361.79% -1.34%
＜8163＞ SRSHD　　　　 　937700 　205420　 356.48% -1.21%
＜3666＞ テクノスJPN　　 　409000 　90580　 351.53% 4.26%
＜7412＞ アトム　　　　　　 　2541900 　568600　 347.05% -2.38%
＜2335＞ キューブシス　　　 　144300 　32580　 342.91% 0.33%
＜7803＞ ブシロード　　　　 　3757200 　886040　 324.04% 10.2%
＜2933＞ 紀文食品　　　　　 　380700 　90520　 320.57% -1.74%
<7421> カッパクリエ　　　 　854500 　203800　 319.28% -3.02%
<9900> サガミHD　　　　 　736300 　176340　 317.55% -2.31%
<8160> 木曽路　　　　　　 　812600 　197200　 312.07% -1.64%
<6539> MS-Japan　 　306800 　75020　 308.96% -3.4%
<3677> システム情報　　　 　293700 　74120　 296.25% 0.4%
<3254> プレサンス　　　　 　589000 　152040　 287.40% 0.36%
<9887> 松屋フーズ　　　　 　127200 　32980　 285.69% -0.71%
<9873> 日本KFC　　　　 　129300 　34060　 279.62% -0.82%
<3221> ヨシックス　　　　 　194300 　52120　 272.79% -1.34%
<2207> 名糖産　　　　　　 　179500 　48660　 268.89% -0.12%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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