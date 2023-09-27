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サマンサＪＰ 大幅に続落、24年2月期上期の営業損益予想を下方修正、猛暑や台風など響く／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:43JST <7829> サマンサＪＰ 113 -31
大幅に続落。24年2月期第2四半期累計（23年3-8月）の営業損益予想を従来の0.83億円の赤字から5.77億円の赤字（前年同期実績10.80億円の赤字）に下方修正している。記録的な猛暑や台風の直撃など天候不順が一部店舗の営業に響いたほか、郊外ロードサイド店舗を中心に来店客数が新型コロナウイルス感染拡大前の状況に戻らなかったため。通期予想（5.58億円の黒字）は下期のインバウンド需要回帰などを見込み、据え置いた。《ST》
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