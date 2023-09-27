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プロパティエージェント Rimple’s Selection#67、1.81億円応募、募集金額298.9％
記事提供元：フィスコ
*13:17JST プロパティエージェント---Rimple’s Selection#67、1.81億円応募、募集金額298.9％
プロパティエージェント＜3464＞は26日、運営する「Rimple(リンプル)」にて、Rimple’s Selection#67に、1.81億円の応募があり、募集金額0.60億円(出資総額0.86億円うち優先出資70%分)に対し298.9％となることを発表。
Rimpleは、不動産特定共同事業法に基づく不動産投資型クラウドファンディングサービスで、１口１万円からスマホで始められる。同社は今後も、投資家に施策を検討、実施していく。《SI》
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