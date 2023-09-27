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前日に動いた銘柄 part2 オプティマス、大光、プロジェクトCなど

2023年9月27日 07:32

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記事提供元：フィスコ

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 オプティマス、大光、プロジェクトCなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
円谷フィールズHD＜2767＞ 2055 -118
グロース株安から戻り売りが優勢に。

SCREEN＜7735＞ 14430 -575
25日に説明会開催も半導体関連株安で。

イビデン＜4062＞ 7661 -293
半導体株安の流れに押される。

東エレク＜8035＞ 20165 -775
米長期金利上昇で国内半導体関連は総じてさえない。

笹徳印刷＜3958＞ 687 -73
25日に大幅上昇の反動で短期資金の利食い売り。

日本精蝋＜5010＞ 216 +50
値頃っ感の強さや値動きの軽さで上値追い続く。

スパンクリート＜5277＞ 290 +28
特に材料なく調整一巡感からの自律反発狙い。

fonfun＜2323＞ 676 +89
中期経営計画の数値目標を期待材料視。

大光＜3160＞ 744 +77
業績予想大幅上方修正で増益率一段と拡大。

オプティマス＜9268＞ 1881 +152
豪自動車販売会社の株式取得で合意。

サスメド＜4263＞ 1582 +15
産婦人科領域の治療用アプリ開発・販売であすか製薬と契約締結。

サークレイス＜5029＞ 696 -15
200日線が上値抵抗線として作用する形に。

ソーシャルワイヤ＜3929＞ 326 +28
プレスリリース配信サービスなどで動画生成機能の提供開始。

ハルメクHD＜7119＞ 1725 -137
25日線、75日線下回り見切り売りも。

AnyMind＜5027＞ 969 +44
23年12月期業績予想を上方修正、株式売出しも実施。

プロジェクトC＜9246＞ 3190 +426
25日に75日線上回り先高期待高まる。

グラッドキューブ＜9561＞ 774 +34
25日まで8日連続の陽線で買い方の回転効く。

カバー＜5253＞ 2555 +55
9月22日までのロックアップ期間終了後も大口の売り見られず安心感。

免疫生物＜4570＞ 636 -15
25日大幅高の反動安。

インターネットインフィニティー＜6545＞ 442 +14
25日に25日線上回り先高期待高まる。《CS》

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