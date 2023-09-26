*15:39JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほか銀行業、保険業、パルプ・紙、電力・ガス業なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか機械、電気機器、輸送用機器、金属製品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 1,552.32 ／ 1.62

2. 銀行業 ／ 272.15 ／ 1.13

3. 保険業 ／ 1,751.83 ／ 1.08

4. パルプ・紙 ／ 562.2 ／ 0.53

5. 電力・ガス業 ／ 498.28 ／ 0.40

6. その他金融業 ／ 913.5 ／ 0.20

7. 水産・農林業 ／ 550.82 ／ 0.16

8. 証券業 ／ 466.97 ／ 0.11

9. その他製品 ／ 4,209.06 ／ 0.07

10. 鉱業 ／ 648.15 ／ -0.15

11. 石油・石炭製品 ／ 1,418.77 ／ -0.16

12. 陸運業 ／ 2,194.93 ／ -0.17

13. 小売業 ／ 1,604.19 ／ -0.26

14. 食料品 ／ 2,134.09 ／ -0.32

15. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,571.62 ／ -0.43

16. 建設業 ／ 1,546.36 ／ -0.47

17. 鉄鋼 ／ 819.78 ／ -0.48

18. ガラス・土石製品 ／ 1,269.74 ／ -0.51

19. 化学工業 ／ 2,332.94 ／ -0.53

20. 卸売業 ／ 3,294.97 ／ -0.56

21. 空運業 ／ 255.53 ／ -0.60

22. 繊維業 ／ 678.88 ／ -0.61

23. サービス業 ／ 2,633.72 ／ -0.65

24. 非鉄金属 ／ 1,160.44 ／ -0.70

25. 精密機器 ／ 9,967.41 ／ -0.75

26. ゴム製品 ／ 4,350.96 ／ -0.75

27. 情報・通信業 ／ 5,358.5 ／ -0.78

28. 不動産業 ／ 1,704.12 ／ -0.95

29. 金属製品 ／ 1,272.2 ／ -1.03

30. 輸送用機器 ／ 4,494.27 ／ -1.14

31. 電気機器 ／ 3,872.12 ／ -1.18

32. 機械 ／ 2,668.77 ／ -1.22

33. 医薬品 ／ 3,625.04 ／ -1.35《CS》