関連記事
ラサ商事 大幅続伸、上期上方修正で一転営業増益見通しに
記事提供元：フィスコ
*14:22JST ラサ商事---大幅続伸、上期上方修正で一転営業増益見通しに
ラサ商事＜3023＞は大幅続伸。前日に上半期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の8億円から10.5億円、前年同期比10.5％増に引き上げ。プラント・設備工事関連事業が想定を上回る見込みであるほか、産機・建機関連事業および環境設備関連事業において、採算性の高いメンテナンスなどが堅調に推移していることが背景に。第1四半期は同20.6％増であり、上振れ期待はあったとみられるが、ストレートな好反応が先行。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- fonfun 大幅反発、中期経営計画の数値目標を期待材料視 9/26 14:17
- オンコリスバイオファーマ テロメライシンの直近の状況 9/26 14:16
- 出来高変化率ランキング（13時台）～大光、モリテックなどがランクイン 9/26 13:49
- シナネンHD、シェアサイクルをイベント時などの交通手段に、「ダイチャリ短期設置プラン」9月25日から 9/26 13:40
- fonfunは2020年以来の高値に進む、新中期計画で時価総額100億円などめざす 9/26 13:39