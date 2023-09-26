ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

ラサ商事　大幅続伸、上期上方修正で一転営業増益見通しに

2023年9月26日 14:22

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:22JST ラサ商事---大幅続伸、上期上方修正で一転営業増益見通しに
ラサ商事＜3023＞は大幅続伸。前日に上半期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の8億円から10.5億円、前年同期比10.5％増に引き上げ。プラント・設備工事関連事業が想定を上回る見込みであるほか、産機・建機関連事業および環境設備関連事業において、採算性の高いメンテナンスなどが堅調に推移していることが背景に。第1四半期は同20.6％増であり、上振れ期待はあったとみられるが、ストレートな好反応が先行。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る