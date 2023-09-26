関連記事
レナサイエンス 大幅に3日続伸、非小細胞肺がん治療薬の第2相医師主導治験開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:16JST <4889> レナサイエンス 530 +18
大幅に3日続伸。PAI-1阻害薬「RS5614」の非小細胞肺がんの第2相医師主導治験が開始されたと発表している。複数の抗がん剤治療歴を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん患者39例を対象に、免疫チェックポイント阻害薬のニボルマブとRS5614との併用投与の有効性及び安全性を検討する。広島大学病院、岡山大学病院、島根大学医学部付属病院、鳥取大学医学部付属病院、四国がんセンター、広島市立広島市民病院の6医療機関で実施する。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ソシャルワイヤ 大幅に3日続伸、プレスリリース配信サービスなどで動画生成機能の提供開始／新興市場スナップショット 9/26 12:54
- ＡｎｙＭｉｎｄ 大幅に反発、23年12月期の営業利益予想を上方修正、株式売出しも実施／新興市場スナップショット 9/26 09:52
- サスメド 大幅に3日続伸、産婦人科領域の治療用アプリ開発・販売であすか製薬と契約締結／新興市場スナップショット 9/26 09:39
- キッズバイオ ストップ高、開発パートナーの持田製薬、がん治療領域バイオ後続品の製造販売承認取得／新興市場スナップショット 9/26 09:28
- ＦＬＮ 大幅に7日ぶり反発、信用取引の規制解除で売買活性化に期待、押し目買いも／新興市場スナップショット 9/25 14:29