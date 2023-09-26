レナサイエンス　大幅に3日続伸、非小細胞肺がん治療薬の第2相医師主導治験開始／新興市場スナップショット

*13:16JST <4889> レナサイエンス 530 +18

大幅に3日続伸。PAI-1阻害薬「RS5614」の非小細胞肺がんの第2相医師主導治験が開始されたと発表している。複数の抗がん剤治療歴を有する切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん患者39例を対象に、免疫チェックポイント阻害薬のニボルマブとRS5614との併用投与の有効性及び安全性を検討する。広島大学病院、岡山大学病院、島根大学医学部付属病院、鳥取大学医学部付属病院、四国がんセンター、広島市立広島市民病院の6医療機関で実施する。《ST》