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ソシャルワイヤ 大幅に3日続伸、プレスリリース配信サービスなどで動画生成機能の提供開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:54JST <3929> ソシャルワイヤ 330 +32
大幅に3日続伸。プレスリリース配信サービス「＠Press」とニュース発信プラットフォーム「NEWSCAST」で動画生成機能の提供を開始したと発表している。プレスリリースの内容を元に15-30秒程度の短尺動画を自動的に生成する。原則としてソーシャルワイヤーの配信サービスを利用する全ての配信リリースが対象で、追加費用なしで標準提供される。利用会員は、自動生成された動画を会員ページで参照した後、公開か非公開かを選択できる。《ST》
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