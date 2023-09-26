ソシャルワイヤ　大幅に3日続伸、プレスリリース配信サービスなどで動画生成機能の提供開始／新興市場スナップショット

*12:54JST <3929> ソシャルワイヤ 330 +32

大幅に3日続伸。プレスリリース配信サービス「＠Press」とニュース発信プラットフォーム「NEWSCAST」で動画生成機能の提供を開始したと発表している。プレスリリースの内容を元に15-30秒程度の短尺動画を自動的に生成する。原則としてソーシャルワイヤーの配信サービスを利用する全ての配信リリースが対象で、追加費用なしで標準提供される。利用会員は、自動生成された動画を会員ページで参照した後、公開か非公開かを選択できる。《ST》