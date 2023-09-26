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LeTech 剰余金の配当
記事提供元：フィスコ
*12:02JST LeTech---剰余金の配当
LeTech＜3497＞は25日、剰余金の配当を行うことを決定し、定時株主総会に付議すること発表した。
普通株式の配当内容は、基準日は2023年7月31日、1株当たり32円00銭、配当金総額は1.5億円、効力発生日は2023年10月30日、配当原資は利益剰余金。
A種類株式の配当内容は、基準日は2023年7月31日、1株当たり25,068円50銭、配当金総額は0.5億円、効力発生日は2023年10月30日、配当原資は利益剰余金。
いずれも直近の配当予想から変更はない。《SO》
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