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NY外為：ドル買い一服、米金利の伸びも一段落

2023年9月26日 02:24

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記事提供元：フィスコ

*02:24JST NY外為：ドル買い一服、米金利の伸びも一段落
NY外為市場でドルは伸び悩んだ。米10年債利回りは朝方4.53％まで上昇し2007年以来の高水準に達したのち4.52％で上昇が一段落。

ドル・円は心理的節目となる149円目前の148円96銭まで上昇後、148円77銭へ反落。ユーロ・ドルは1.0633ドルから1.0576ドルまで下落後、1.0597ドルへ反発した。ポンド・ドルは1.2226ドルから1.2194ドルまで下落後、1.2219ドルまで反発した。《KY》

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