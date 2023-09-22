関連記事
システムサポート 「Oracle Certification Award 2023」受賞
記事提供元：フィスコ
*17:43JST システムサポート---「Oracle Certification Award 2023」受賞
システムサポート＜4396＞は21日、日本オラクル＜4716＞により「Oracle Certification Award 2023」を受賞したと発表。
「Oracle Certification Award」は、オラクル認定資格取得者を数多く育成した企業を表彰するもので、同社は「Oracle Cloud Infrastructure(OCI/PaaS)認定資格」において第2位、また「ORACLE MASTER Oracle Database 認定資格」において第2位を受賞した。《SI》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- サスメド ブロックチェーン技術による医療機器のリアルワールドデータ活用を推進するための基本合意書の締結 9/22 17:41
- 日本BS放送 特別番組『江口洋介35周年記念ライブ BE HERE NOW』を独占放送 9/22 17:36
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日続落、ファーストリテやダイキンが2銘柄で約44円分押し下げ 9/22 16:23
- GMOメディア ゲーム特化型ブロックチェーン「Oasys」に連携した独自レイヤー2チェーン(Verse)を開発 9/22 16:21
- 新興市場銘柄ダイジェスト:揚羽、セカンドサイトがストップ高 9/22 16:15