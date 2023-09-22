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システムサポート　「Oracle Certification Award 2023」受賞

2023年9月22日 17:43

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記事提供元：フィスコ

*17:43JST システムサポート---「Oracle Certification Award 2023」受賞
システムサポート＜4396＞は21日、日本オラクル＜4716＞により「Oracle Certification Award 2023」を受賞したと発表。
「Oracle Certification Award」は、オラクル認定資格取得者を数多く育成した企業を表彰するもので、同社は「Oracle Cloud Infrastructure(OCI/PaaS)認定資格」において第2位、また「ORACLE MASTER Oracle Database 認定資格」において第2位を受賞した。《SI》

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