*17:36JST 日本BS放送---特別番組『江口洋介35周年記念ライブ BE HERE NOW』を独占放送

日本BS放送<9414>は20日、9月24日(日)よる7時00分より、『江口洋介 35周年記念ライブ BE HERE NOW ~ 35th Anniversary ~Yosuke Eguchi LIVE 2023』を放送すると発表した。

俳優として、歌手として、今なお第一線を走り続ける江口洋介が、デビュー35周年という節目を迎え、自身初となるBillboard Live TOKYOで、およそ3年ぶりのライブを今年6月に開催。

この番組では、当日のライブの模様を中心に、江口自身のコメントも交えてBS11独占でお届けし、放送終了後にはオリジナル配信サイトBS11+(プラス)での配信も実施する。《SI》