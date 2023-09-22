*16:32JST 22日の日本国債市場概況：債券先物は145円31銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年12月限

寄付145円22銭 高値145円54銭 安値145円19銭 引け145円31銭

売買高総計16751枚

2年 452回 0.032％

5年 161回 0.303％

10年 371回 0.744％

20年 185回 1.457％

債券先物12月限は、145円22銭で取引を開始。米国の金融引き締めの長期化懸念による金利上昇にともない売りが先行し、145円19銭まで下げた。その後、日銀が大規模な金融緩和策の維持を決めたことで安心感から買い戻され、145円54銭まで上げた。しかし、植田総裁の会見への警戒感から買いは後退した。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は5.13％、10年債は4.48％、30年債は4.57％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.74％、英国債は4.28％、オーストラリア10年債は4.34％、NZ10年債は5.16％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・16:30 独・9月製造業PMI速報値（予想：39.5、8月：39.1）

・16:30 独・9月サービス業PMI速報値（予想：47.1、8月：47.3）

・17:00 ユーロ圏・9月製造業PMI速報値（予想：44.0、8月：43.5）

・17:00 ユーロ圏・9月サービス業PMI速報値（予想：47.6、8月：47.9）

・17:30 英・9月製造業PMI速報値（予想：43.2、8月：43.0）

・17:30 英・9月サービス業PMI速報値（予想：49.4、8月：49.5）

・21:30 カナダ・7月小売売上高（前月比予想：+0.4％、6月：+0.1％）

・21:50 クック米FRB理事基調講演（全米経済研究所AI会議）

・22:45 米・9月製造業PMI速報値（予想：48.2、8月：47.9）

・22:45 米・9月サービス業PMI速報値（予想：50.7、8月：50.5）

・02:00 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁炉辺談話参加（金融政策・経済関連）

・02:00 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁炉辺談話参加

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》