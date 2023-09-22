*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、非鉄金属、卸売業、建設業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか空運業、銀行業、石油・石炭製品、精密機器なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 647.78 ／ 1.70

2. 空運業 ／ 255.89 ／ 1.37

3. 銀行業 ／ 276.36 ／ 1.02

4. 石油・石炭製品 ／ 1,428.26 ／ 0.79

5. 精密機器 ／ 10,039.37 ／ 0.33

6. 保険業 ／ 1,749.23 ／ 0.31

7. パルプ・紙 ／ 562.15 ／ 0.29

8. その他金融業 ／ 908.61 ／ 0.20

9. 情報・通信業 ／ 5,341.28 ／ -0.01

10. 証券業 ／ 470.83 ／ -0.05

11. 輸送用機器 ／ 4,561.21 ／ -0.08

12. その他製品 ／ 4,169.66 ／ -0.12

13. サービス業 ／ 2,639.15 ／ -0.17

14. 不動産業 ／ 1,718.91 ／ -0.18

15. 陸運業 ／ 2,190.59 ／ -0.19

16. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,571.92 ／ -0.32

17. 食料品 ／ 2,115.02 ／ -0.37

18. 電気機器 ／ 3,878.14 ／ -0.38

19. ゴム製品 ／ 4,375.41 ／ -0.43

20. 繊維業 ／ 681.24 ／ -0.48

21. 機械 ／ 2,691.31 ／ -0.49

22. 化学工業 ／ 2,337.19 ／ -0.58

23. ガラス・土石製品 ／ 1,269.44 ／ -0.62

24. 金属製品 ／ 1,282.77 ／ -0.65

25. 水産・農林業 ／ 546.81 ／ -0.69

26. 小売業 ／ 1,584.37 ／ -0.70

27. 医薬品 ／ 3,578.12 ／ -0.81

28. 鉄鋼 ／ 820.98 ／ -0.83

29. 建設業 ／ 1,546.63 ／ -1.00

30. 卸売業 ／ 3,292.81 ／ -1.11

31. 非鉄金属 ／ 1,165.39 ／ -1.23

32. 電力・ガス業 ／ 499.44 ／ -1.94

33. 海運業 ／ 1,557.81 ／ -2.54《CS》