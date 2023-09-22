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東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、非鉄金属、卸売業、建設業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか空運業、銀行業、石油・石炭製品、精密機器なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 647.78 ／ 1.70
2. 空運業 ／ 255.89 ／ 1.37
3. 銀行業 ／ 276.36 ／ 1.02
4. 石油・石炭製品 ／ 1,428.26 ／ 0.79
5. 精密機器 ／ 10,039.37 ／ 0.33
6. 保険業 ／ 1,749.23 ／ 0.31
7. パルプ・紙 ／ 562.15 ／ 0.29
8. その他金融業 ／ 908.61 ／ 0.20
9. 情報・通信業 ／ 5,341.28 ／ -0.01
10. 証券業 ／ 470.83 ／ -0.05
11. 輸送用機器 ／ 4,561.21 ／ -0.08
12. その他製品 ／ 4,169.66 ／ -0.12
13. サービス業 ／ 2,639.15 ／ -0.17
14. 不動産業 ／ 1,718.91 ／ -0.18
15. 陸運業 ／ 2,190.59 ／ -0.19
16. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,571.92 ／ -0.32
17. 食料品 ／ 2,115.02 ／ -0.37
18. 電気機器 ／ 3,878.14 ／ -0.38
19. ゴム製品 ／ 4,375.41 ／ -0.43
20. 繊維業 ／ 681.24 ／ -0.48
21. 機械 ／ 2,691.31 ／ -0.49
22. 化学工業 ／ 2,337.19 ／ -0.58
23. ガラス・土石製品 ／ 1,269.44 ／ -0.62
24. 金属製品 ／ 1,282.77 ／ -0.65
25. 水産・農林業 ／ 546.81 ／ -0.69
26. 小売業 ／ 1,584.37 ／ -0.70
27. 医薬品 ／ 3,578.12 ／ -0.81
28. 鉄鋼 ／ 820.98 ／ -0.83
29. 建設業 ／ 1,546.63 ／ -1.00
30. 卸売業 ／ 3,292.81 ／ -1.11
31. 非鉄金属 ／ 1,165.39 ／ -1.23
32. 電力・ガス業 ／ 499.44 ／ -1.94
33. 海運業 ／ 1,557.81 ／ -2.54《CS》
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