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エスクローAJ 続伸、上半期営業益上方修正で一転増益見通しに
記事提供元：フィスコ
*11:05JST エスクローAJ---続伸、上半期営業益上方修正で一転増益見通しに
エスクローAJ＜6093＞は続伸。前日に上半期の業績修正を発表している。営業利益は従来予想の0.6億円から2.1億円に上方修正、一転しての増益見通しとしている。各種システム支援サービスの利用件数が増加するとともに、建設事業者向けの設計サポートや現場支援サービスなども堅調に推移しているもよう。減価償却費なども想定より減少のようだ。第1四半期は3割超の減益決算であったため、増益見通しへの上方修正にポジティブなインパクトが先行。《ST》
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