ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

エスクローAJ　続伸、上半期営業益上方修正で一転増益見通しに

2023年9月20日 11:05

印刷

記事提供元：フィスコ

*11:05JST エスクローAJ---続伸、上半期営業益上方修正で一転増益見通しに
エスクローAJ＜6093＞は続伸。前日に上半期の業績修正を発表している。営業利益は従来予想の0.6億円から2.1億円に上方修正、一転しての増益見通しとしている。各種システム支援サービスの利用件数が増加するとともに、建設事業者向けの設計サポートや現場支援サービスなども堅調に推移しているもよう。減価償却費なども想定より減少のようだ。第1四半期は3割超の減益決算であったため、増益見通しへの上方修正にポジティブなインパクトが先行。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る