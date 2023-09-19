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GCジョイコ 大幅続伸、収益拡大フェーズ入りとして国内証券が買い推奨
記事提供元：フィスコ
*14:02JST GCジョイコ---大幅続伸、収益拡大フェーズ入りとして国内証券が買い推奨
GCジョイコ＜6249＞は大幅続伸。SBI証券では投資判断を新規に「買い」、目標株価を7770円としている。スマート遊技機の普及により同社スマートユニットの販売も前下期以降好調に推移。特にスマスロ「北斗の拳」などの大型タイトルの高稼働を背景に収益は拡大傾向にあり、今後も収益拡大トレンドは継続すると考えているようだ。24年3月期営業利益は会社計画50億円に対して前期比2.6倍の118億円を予想、25年3月期も3割強の増益を見込んでいる。《ST》
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